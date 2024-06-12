رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات في إدارة وتشغيل المواني كتب: أسماء زايد 02:12 م | الأربعاء 12 يونيو 2024 رئيس الوزراء- أرشيفية يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود مشروعات في إدارة وتشغيل المواني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى: أمنياتنا بدوام الصحة والتوفيق رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: نعاهدكم على بذل مزيد من الجهد انطلاق فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد بحضور رئيس الوزراء رئيس الوزراء يشهد ملتقى بنك التنمية الجديد في العاصمة الإدارية رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري الخاص بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024 رئيس الوزراء عقود مؤتمر صحفي وزير النقل تشغيل الموانىء بقلم أسماء زايد