‏مصر تعزى الكويت في ضحايا حادث حريق منطقة المنقف

تقدمت مصر بخالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة، اليوم، حكومة وشعبًا جراء اندلاع حريق البناية بمنطقة المنقف الذي راح ضحيته العديد من الضحايا بين قتلى ومصابين.

الخارجية: ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته

وكتب السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية على تويتر: «تقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبًا إثر حادث حريق البناية بمنطقة المنقف».

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين».