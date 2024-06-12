إطلاق الإنذارات لأول مرة في شمال الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.. ماذا حدث؟

زعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأنه تم إطلاق أكثر من 160 صاروخاً في جميع أنحاء شمال إسرائيل وضربت صافرات الإنذار الواحدة تلو الأخرى، فضلا عن تفعيل صافرة الإنذار في طبريا لأول مرة منذ أكتوبر.

وفي مستوطنة ساسا، تم رصد إصابة مباشرة لأحد المباني، كما انفجرت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة بالشمال، أدت بعضها إلى نشوب حرائق.

رئيس بلدية طبريا: لأول مرة يكون فيها إنذار

وقال رئيس بلدية طبريا، يوسي نيفيا: «الشعور صعب للغاية، وهذه هي المرة الأولى منذ أشهر التي يكون فيها إنذار هنا».

كما تم تفعيل الإنذار في طبريا، في الوقت الذي يتواجد فيه عادة آلاف من المسافرين، وقال دورون بيشلر، الرئيس التنفيذي لمنتجع معجان إيدن على شواطئ بحيرة طبريا: «نحن في كيبوتس معجان ومنتجع معجان إيدن لم يكن لدينا إنذار على الرغم من أننا في محيط بحيرة طبريا».

وتابعت الصحيفة أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في العديد من المستوطنات في شمال إسرائيل، بما في ذلك صفد وميرون، واندلعت حرائق نتيجة السقوط في مناطق مفتوحة في عدة مواقع.

عدة فرق إطفاء تعمل في عدة مراكز

وقالت المتحدثة باسم الإطفاء والإنقاذ إن «عدة فرق إطفاء تعمل في عدة مراكز في مناطق مفتوحة في غابة بيريا ومنطقة صفد وكريات شمونة وعلى طول الطريق السريع 85 نتيجة الاعتراضات في الوابل الأخير».

وأطلق حزب الله عدة رشقات نارية باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، وشملت الأولى أكثر من 90 صاروخا، تم بعدها إطلاق النار باتجاه منطقة هار دوف، وبعد ذلك تم إطلاق النار باتجاه ميرون والمنطقة المحيطة بها.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في القصف الأخير تم تحديد حوالي 70 صاروخا عبرت باتجاه الأراضي المحتلة، تم اعتراض بعضها وسقط معظمها في مناطق مفتوحة، ورصدت هطولات في عدة مناطق شمال البلاد، وجارٍ التحقيق في التفاصيل، ولم تقع إصابات.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت منصة الإطلاق في منطقة يارون التي تم إطلاقها منها باتجاه ميرون والمنطقة المحيطة بها.