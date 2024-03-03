انطلاق مبادرة «رعاية صحة المرأة» بتمريض القناة السبت المقبل

تنظم كلية التمريض في جامعة قناة السويس، مبادرة تدريبية مجانية بعنوان «رعاية صحة المرأة»، السبت 9 مارس المقبل، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بجامعة القناة، إن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي التعليمي بالمهارات التمريضية المختلفة، وكيفية كشف الأمراض السرطانية في بدايتها وطرق الوقاية منها.

وأضافت عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم التدريب العملي خلال المبادرة على الإسعافات الأولية والحقن العضلي، وقياس الضغط وعمل رسم قلب مجاني للمشاركين.

وأشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم، إلى أنه سيتم شرح طرق الوقاية من الأمراض السرطانية والفحص الذاتي للثدي للسيدات والفتيات للاطمئان عليهم، تحت إشراف الدكتورة هناء أمين المدرس بكلية تمريض القناة، وبمشاركة أسرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت، إن المبادرة ستكون متاحة مجانا بشرط أسبقية تسجيل البيانات التعريفية على الاستبيان بالتطبيق المخصص، والحضور في يوم المبادرة المعلن في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وكانت قد نظمت مبادرة «خلي قلبك نابض» سلفا، والتي زادت معدل الوعي التمريضي والصحي لدى الحضور من أهالي محافظة الإسماعيلية.