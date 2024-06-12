«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي دمر 90% من الأحياء السكنية شمال رفح الفلسطينية

قال يوسف أبو كريك مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمقت بعملياتها العسكرية خلال الساعات الأخيرة داخل مدينة رفح الفلسطينية، لافتا إلى أنّ ما جرى في هذه الساعات يُمهد لعمليات عسكرية ذات نطاق جغرافي متسع أكثر، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي نواياه بتنفيذ عملية في منطقة دوار العلم أقصى الشمال الغربي من مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنّ ما يجري في مناطق رفح الفلسطينية هي عمليات تدمير لمربعات سكنية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال القصف الجوي والمدفعي المستمر على مدار الساعة أو ما تقوم به وحدات الهندسة الإسرائيلية من تفجيرات ميدانية.

وتابع أنّ ما حدث في مخيم الشابورة في رفح، هو أنّ الاحتلال دمر عددا من المنازل وتحديدا في محيط مشفى الكويت، كما أن هناك تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية واستهدافا نحو منطقة خربة العدس شمال رفح.

وأردف: «ما يجري هو استمرار لعمليات الهدم التي أشار إليها قبل قليل مركز الإعلام الحكومي بغزة»، في بيان صحفي، موضحا أن الاحتلال دمر 90% من الأحياء السكنية في المناطق الشرقية في مدينة رفح الفلسطينية.