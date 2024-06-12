غسان ريفي: التصعيد في لبنان ردا على مقتل القيادي بحزب الله

قال غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفير الشمال، إنّ عمليات المقاومة في لبنان هي فقط ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، لافتا إلى أنّ المقاومة أعلنت قبل بأنه كلما ضربت إسرائيل في مكان ما، سترد عليه في مكان يشبه.

وأضاف ريفي، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «منتصف النهار» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية هاجر نبيل، أنّ ما حدث اليوم من تصعيد في لبنان، هو ردا على مقتل القيادي في حزب الله، القائد طالب سامي عبد الله جنوب لبنان.

وتابع: «اليوم كان هناك تصعيد كبير من قبل المقاومة في لبنان وهذا الأمر يؤكد توازن الرعب القائم والذي تسعى المقاومة لفرضه على الجانب الإسرائيلي»، لافتا إلى أنّ المقاومة باتت تقوم بعمليات نوعية أكثر عن قبل، كما أنها تُصيب أهدافا أكبر للعدو الإسرائيلي.

وأستطرد: «نحن لا ننسي بأن العدو الإسرائيلي خسر الكثير من المسيرات لا سيما المسير الذي يعتبرونها فخر الصناعة الإسرائيلية وهي هرمز 900 وبالتالي المقاومة ترد على إسرائيل في الجو والبر، واعتقد أنه كلما صعّدت إسرائيل ستصعّد المقاومة».