ما حكم الدعاء على الظالم؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الدعاء على الظالم، إذ قد يتعرض البعض للظلم ويلجأ إلى الدعاء أملا في استعادة حقه، ولكن دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه «الإفتاء»، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام دينهم.

حكم الدعاء على الظالم

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم الدعاء على الظالم، إنه ليس حراما، مستشهدًا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنه من الدعاء الذي لا يرد هو دعوة المظلوم، ودل ذلك على أن المظلوم له أن يدعو على الظالم.

الدعاء على الظالم

وأكد الشيخ عويضة عثمان، في حديثه عن حكم الدعاء على الظالم، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على «يوتيوب»، أن الدعاء على الظالم ليس حراما.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع يدعو دائمًا إلى أن يكون الإنسان حسن الخلق، ولا يكون معاديًا أو ظالما، والظلم ظلمات يوم القيامة، وأن هناك أشخاصا لا يُردُّ لهم الدعاء منهم الوالدان والصائم والمظلوم.

واستشهد «شلبي» بما ورد عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين».