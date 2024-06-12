هل ترفع اليدين في كل تكبيرة بصلاة العيد وكم عدد التكببرات؟.. الإفتاء توضح

هل ترفع اليدين في كل تكبيرة بصلاة العيد وكم عدد التكبيرات؟، من الأسئلة التي تتزايد مع قدوم عيد الأضحى المبارك، لأن تكبيرات العيد هي إحدى الشعائر التي لها روحانية خاصة، وهي تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، ويتجلى ذلك في نطق كلمة «الله أكبر» كناية عن وحدانيته بالإلهية، وترصد «الوطن» في السطور التالية الإجابة حول رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة العيد وكم عدد التكبيرات؟.

هل ترفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة العيد وكم عدد التكبيرات؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل ترفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة العيد وكم عدد التكبيرات؟ في فتوى لها، قائلة إن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء -حتى الحيض منهن- أن يخرجوا لها، وعدد التكبيرات فيها تكون سبع تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة، وذلك لما روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ» أخرجه الدارقطني، والبيهقي، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد

وأشارت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال هل ترفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة العيد وكم عدد التكبيرات؟، إلى أن هناك قولين فيما يخص رفع اليدين عند تكبيرات العيد، القول الأول أنه يجب على المصلي رفع يديه في التكبيرة الأولى ولا ترفع في بافي التكبيرات، وذلك عند الحنفية ومالك، أما القول الثاني المعمول به عند الشافعية والحنابلة، أنه يجب أن يرفع يديه في الأولى ويسن له أن يرفع يديه في باقي التكبيرات.

سنن مستحبة قبل الخروج لصلاة العيد

وأضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال هل ترفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة العيد وكم عدد التكبيرات؟ أن هناك بعض السنن المستحبة قبل الخروج لصلاة العيد منها أنه يستحب الغسل والطيب للعيدين، من خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، ويستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج؛ ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى« أخرجه ابن ماجه والبيهقي، ولما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ».