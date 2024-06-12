حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بأكبر رشقات صاروخية.. تصعيد غير مسبوق

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن التصعيد بلغ مستويات غير مسبوقة على الجبهة الجنوبية اللبنانية، في ضوء العمليات التي نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني على أهداف عسكرية إسرائيلية منذ صباح اليوم، بوقع 12 عملية استخدم فيها أكثر من 300 صاروخ في أكبر رشقات صاروخية.

استهداف المواقع الإسرائيلية العسكرية

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هذه المواقع العسكرية الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله، تنوعت على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، فكان هناك العديد من المواقع بالجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، و4 مواقع في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط للجنوب اللبناني، و4 مواقع في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي.

ولفت إلى أنه في المقابل شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات جوية استهدفت عدة بلدات في القطاع الأوسط، يأتي ذلك بعد عملية الاستهداف التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بعد استهداف إحدى البنايات في قضاء صور، والتي كانت تضم من قيادات الحزب، كان من بينهم ربما قيادي رفيع المستوى.