حكم ذبح الأضحية ليلا في أيام التشريق.. «الإفتاء» توضح

تناولت دار الإفتاء المصرية، موضوع حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق، حيث تلقت سؤالا بهذا المعنى، وأجاب عليه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مؤكدا أنه يجوز ذبح الأضحية ليلًا أو نهارًا ولا حرج في ذلك شرعًا.

وقت ذبح الأضحية

بخصوص حكم ذبح الأضحية ليلا، أكدت دار الإفتاء أن الأضحية مشروعة في حق القادر عليها، شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن أحكامها تقيدها بوقتٍ لا تجزئ إلا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه الإمام أحمد في «المسند»، والبيهقي في «السنن الكبرى».

ويبدأ وقت ذبح الأضحية من صلاة عيد يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق -أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة-، والأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.

حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق

أما عن ذبح الأضحية ليلًا؛ أوضحت دار الإفتاء، أنه ذهب جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية في قولٍ والشافعية والإمام أحمد في أصح الروايتين وعليها اختيار المتأخرين من الحنابلة- إلى جوازه مع الكراهة التنزيهية.

واختتمت الدار بقولها: الخلاصة فإن ذبح الأضحية جائز ليلًا أو نهارًا ولا حرج في ذلك شرعًا؛ لما سبق بيانه، والله سبحانه وتعالى أعلم.