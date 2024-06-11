أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأضحية لا تجزئ عن الأسرة كلها في حالة واحدة

أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من حول: «هل يأخذ كل من في البيت ثواب عن الأضحية؟».

هل تجزي الأضحية الواحدة عن كل أهل البيت

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «الأضحية تصلح عن كل أهل بيت، يعني لو ساكنين كلهم في بيت واحد، يجوز إنهم يضحوا بخروف واحد أو سبع بقرة».

وأضاف: «يمكن للجميع أن يساهموا طالما في بيت واحد، ويأكلون ويشربون مع بعض، لكن لو كل واحد في بيته أو شقته لا تجزئ الأضحية عنهم، ويمكنهم الاشتراك في أضحية واحدة».

تغطية خاصة من الأراضي المقدسة

يذكر أن قناة الناس أعلنت أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان «يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين».

تبدأ التغطية من صلاة فجر يوم وقفة عرفات على مدار اليوم، ونقل بث حي ومباشر من الأراضي المقدسة، يتخللها نقل خطبة عرفات وصلاتي الظهر والعصر، وذلك بمشاركة مذيعي قناة الناس إضافة إلى بعثتها الإعلامية، في رسائل حية من صعيد عرفات الطاهر.

يشارك في التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء الموجودين في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة، وتركز التغطية على إبراز أهمية وقيمة فريضة الحج وشرح المناسك وتوضيح كيفية أداء الفريضة وثواب وجزاء الحج كما بينه الكتاب والسنة، مع إبراز مقاصد الحج والقيم الحضارية في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.