الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟

ما الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي؟ سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية، مؤكدا أن الثلاثة عبادات يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ولابد أن يتوفر فيهم مجموعة من الشروط المشتركة، منها أن تكون من بهيمة الأنعام الخالية من العيوب والسالمة من الآفات.

موضحا أن إراقة الدماء مقصودة في النسك الثلاثة على الراجح المفتى به، على أن يكون أقصى عددا للأشخاص المشتركين 7 أفراد في بقرة واحدة أو الإبل، كما أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها.

حكم الأضحية والعقيقة والهدي

وتطرق المجمع، إلى الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي من حيث الحكم، وأوضح أن الهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحبٌّ، أما الأضحية والعقيقة فكلاهما سنة مؤكدة، أما من حيث السبب، فذكر أن الهدي هو ما يذبح من الأنعام في الحرم خلال أيام النحر للتمتع ونحوه، والعقيقة تذبح للتقرب إلى الله والشكر له على نعمة الولد، أما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله والشكر له سبحانه على نعمة الحياة في أيام النحر اتباعا لسنة سيدنا إبراهيم.

أما الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي من حيث المكان والزمان، فالهدي يذبح في أيام النحر وفي الحرم، أما العقيقة فمرتبطة بوقت ولادة المولود وتكون في أي مكان، أما الأضحية فإنها تذبح في أيام النحر وهو وقتها، وفي أي مكان كالعقيقة.

الأكل من الأضحية والعقيقة والهدي

وأكد المجمع أنه يجوز الأكل من الأضحية والعقيقة وهدي التطوع، أما هدي التمتع والقران فالراجح جواز الأكل، أما الأكل من هدي الكفارات والإحصار والمنذور فقد وقع الخلاف فيه والراجح عدم الجواز.

الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي

وفي الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي، أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه يسن للمضحي عدم أخذ شيء من شعر رأسه وأظافره مع هلال ذي الحجة إلى أن يضحي، ولا يسن ذلك لمن أراد العقيقة.

وفي حالة الذبيحة يسن في الأضحية أن توزع لحمًا على الفقراء، بخلاف العقيقة فالسنة فيها الطبخ بأن تطهى ويدعى إليها الفقراء والمساكين، أما الهدي فيوزع على فقراء الحرم ومساكينه.