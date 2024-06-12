«القاهرة الإخبارية»: نقص أعداد الجنود.. أزمة جديدة تهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي

عرض برنامج «ملف اليوم»، تقديم الإعلامي كمال ماضي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان: «نقص أعداد الجنود.. أزمة جديدة تهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي».

أزمة جديدة تهدد جيش الاحتلال

وقال التقرير: «بعد مرور 250 يوما على العدوان الإسرائيلي داخل غزة، باتت الأزمات الداخلية التي لطالما تتخوف منها إسرائيل وقادتها واقعها ملموسا على الأرض أكثر من أي وقت مضى، مع تدشين الحكومة الإسرائيلية خطة علنية استعدادا للهجوم على لبنان».

وتابع: «تبدو الجبهة الداخلية في إسرائيل أو البيت كما يفضل نتنياهو أن يطلق عليها، قد سارت أهون من بيت العنبكوت بعد المفاجأة التي فجرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية».

أضاف: «وأبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هاليفي، نتنياهو، بوجود نقص شديد في عدد الجنود، وأن جيشه بحاجة اليوم وبشكل فوري إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندي حتى يتمكن من القيام بمهامه على الجبهات المتعددة».

واختتم التقرير: «الخلافات هذه تجاوزت الانقسامات السياسية الحادة بين الحكومة والمعارضة لتدخل مرحلة التشرذم بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون التجنيد، الذي يسعى نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم للخدمة العسكرية».