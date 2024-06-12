«متحدث فتح»: الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات حقيقية لوقف العدوان على غزة

قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنّ الولايات المتحدة، لم تتخذ أي خطوات حقيقية لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف «دولة»، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «من الواضح أن الاحتلال يريد استمرار هذه الحرب، وقالت مندوبته أمس أثناء جلسة مجلس الأمن، إن الحرب مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها».

وتابع المتحدث باسم حركة فتح، أن مندوبة الاحتلال أعطت الرد وهي تجلس أمام دول مجلس الأمن، وهذا أمر غير مشجع، مشددًا على ضرورة أن تتخذ حركة حماس موقفا مسؤولا، وتستجيب لمقترحات خطة ما بعد الحرب في غزة بسبب ارتباطها بالقرار الأممي أمس، خاصة أن هذا القرار كان مبنيا على ما هو أفضل من المقترحات الأمريكية، التي أرادت حلا جزئيا في قطاع غزة، يراد منه تحرير أسرى الاحتلال لدى المقاومة ثم بعد ذلك، لا يدري أحد إن كان سيكتب له النجاح حتى مراحله الأخيرة.