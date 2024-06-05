حركة فتح: هدف وزير المالية الإسرائيلي هو احتلال فلسطين بالكامل

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن المجازر التي تحدث في غزة، وارتفاع عدد الشهداء، وعدد مرات النزوح والاقتحامات المتواصلة على أهالي القطاع، كل هذا في انتظار قرار جاد من الولايات المتحدة الأمريكية لوقف هذا العدوان.

هدف وزير المالية الإسرائيلي هو احتلال فلسطين

وأضاف عبد الفتاح دولة خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زوم»، كنت أقرأ في مقال كُتب على أحد الصحف العبرية عنوانه «الطريق الى إسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية»، وفي إحدى سطور هذا المقال كتب الصحفي الإسرائيلي أن هدف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش في الضفة الفلسطينية ليس تفكيك السلطة فحسب بل احتلال البلاد، وهو المخطط العداوني الشامل على غزة».

العدوان الإسرائيلي ازداد على غزة في السنتين الماضيتين

وأشار إلى أن العدوان بدأ منذ 8 أشهر فى قطاع غزة، ولكنه بدأ في السنتين الماضيتين منذ أن اعتلى سموتيريش وإيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف، وأعلنا عن مشروع الاستيطان والضم والتوسع والتهجير، وقالوا أن هذا الوقت لحسم الصراع بالقوة مع الشعب الفلسطيني.