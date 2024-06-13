إسرائيل تشتعل.. حرائق هائلة في الشمال ومتظاهرون يطالبون بإقالة نتنياهو (فيديو)

أكدت وسائل إعلام عبرية تجدد الاشتباكات بين حزب الله في جنوب لبنان وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما قصف الحزب مناطق إسرائيلية بنحو 200 صاروخ، مما أسفر عن اشتعال النيران في بلدة نحف بالقرب من الجليل الأعلى.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى تجدد المظاهرات أمام وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، للمطالبة بالموافقة على صفقة وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين.. فماذا يحدث في تل أبيب؟

حزب الله يشعل شمال الأراضي المحتلة

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية خبرًا تحت عنوان «الشمال يحترق والاحتفالات تنقطع لا أحد في الحكومة يهتم»، قالت فيه إن حزب الله أطلق أكثر من 200 صاروخ على عدد من المناطق في الشمال، الأمر الذي أسفر عن اشتعال نحو 3500000 متر مربع، موضحه أن ذلك هو أعنف إطلاق للنار، وسط مخاوف من أن الأمر لم ينته بعد.



اندلاع حرائق في الشمال نتيجة قصف

صاروخي من جنوب لبنان . pic.twitter.com/h8Yh84BZ7G — משה موشي يائير Moshi (@mosha3324) June 12, 2024

وأضافت الصحيفة العبرية أن تلك الصواريخ كانت ردًا على مقتل طالب عبدالله وهو قيادي بحزب الله اللبناني، ويعتقد أن تلك الضربات لن تنته قريبًا.

وقال رئيس مجلس الجليل الأعلى جيورا زالتس، إن ما حدث منذ قليل هو تصاعد عير متوقع وإطلاق نار متواصل وتسلل لطائرات حزب الله، مما أدى إلى قطع الاحتفالات التي تتم في تلك المستوطنات، احتفالا بعيد أسبوع الأسابيع.

وأكد «زالتس»، للصحيفة العبرية، أنه قبل عملية الاغتيال في لبنان لم يهتم أحد من الحكومة بما يحدث في الشمال: «هل يفهم أي وزير ما نعاني منه».

مظاهرات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية

وعلى جانب الآخر، اشتعلت تظاهرات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، في محاولة من أهالي المحتجزين للضغط على السلطات للموافقة على صفقة تبادل وعودة أبنائهم، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقالة حكومة نتنياهو، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».