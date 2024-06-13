باحث سياسي: إسرائيل تأخذ الغطاء الشرعي من أمريكا في «مسرحية هزلية»

أكد ماك شرقاوي، الكاتب والباحث السياسي، أن الاحتلال الإسرائيلي، من خلال العمليات المستمرة والعدوان الهمجي، يريد إهدار الوقت لكي يصل إلى تدمير كامل لقطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للتهجير القسري، مشددًا على أن المخطط الإسرائيلي أصبح واضحًا للجميع، ويظهر ذلك في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وشدد «شرقاوي» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الأمور الآن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبحت واضحة، وأن إسرائيل تأخذ الغطاء الشرعي من الولايات المتحدة الأمريكية لجرائمها في غزة، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي لا يريد الهدنة أو وقف العمليات، بل يريد كسب الوقت فقط، ويريد أن يكون هناك شرعية لما يفعله العدو الإسرائيلي المحتل.

أحداث غزة كابوس يلاحق الإنسان

وأوضح أن ما يحدث وما يأتي على لسان الإدارة الأمريكية «مسرحية هزلية»، والعالم ينظر إلى ما يحدث ولا يبالي ويضع على أعينه نظارة سوداء ولا يرى الشهداء والمصابين في قطاع غزة، مضيفًا: «أحداث غزة كابوس يلاحق الإنسان وهو نائم وهو مستيقظ وأصبح اليوم المعتاد أن ترى الدماء والقتل والصور الفاجعة التي كنا نفجع بها في السابق».