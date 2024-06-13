غزة تحت النار.. إسرائيل تقصف المواصي برا وبحرا وجوا واشتباكات عنيفة مع الفصائل

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة برًا وبحرًا وجوًا على مدينة المواصي غربي رفح الفلسطينية، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، صباح الخميس.

جحيم في غزة

وأضافت قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن وقوع العشرات من المصابين والشهداء في شوارع منطقة المواصي، التي تؤوي نازحين بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، فيما يتعذر على هيئات الدفاع المدني الوصول إليها، بسبب قصف الطيران الحربي والمروحي والزوارق المدفعية.

جانب من إطلاق مروحية الاحتلال النار على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غرب مدينة رفح pic.twitter.com/cGI59IwveE — الحـكـيم (@Hakeam_ps) June 12, 2024

المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال

وفي نفس الاتجاه، كشفت الفصائل الفلسطينية في غزة أن رجال المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مسجد العطار غرب رفح.