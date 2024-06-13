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غزة تحت النار.. إسرائيل تقصف المواصي برا وبحرا وجوا واشتباكات عنيفة مع الفصائل

كتب:

منى السعيد
03:40 ص | الخميس 13 يونيو 2024
احتراق الخيام في رفح الفلسطينية- أرشيفية

احتراق الخيام في رفح الفلسطينية- أرشيفية

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة برًا وبحرًا وجوًا على مدينة المواصي غربي رفح الفلسطينية، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، صباح الخميس.

جحيم في غزة

وأضافت قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن وقوع العشرات من المصابين والشهداء في شوارع منطقة المواصي، التي تؤوي نازحين بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، فيما يتعذر على هيئات الدفاع المدني الوصول إليها، بسبب قصف الطيران الحربي والمروحي والزوارق المدفعية.

المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال

وفي نفس الاتجاه، كشفت الفصائل الفلسطينية في غزة أن رجال المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مسجد العطار غرب رفح.

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