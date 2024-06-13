البيت الأبيض: بايدن يوقع مع زيلينسكى اتفاقا أمنيا خلال قمة مجموعة الدول السبع

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، يوقعان اتفاقا أمنيا ثنائيا خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

اتفاق لدعم أوكرانيا

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إنّ الاتفاق يشير بوضوح إلى أن دعم واشنطن لكييف سوف يستمر وقتا طويلا مستقبلا، موضحا أن الاتفاق لا يتضمن أي التزام باللجوء إلى القوات الأمريكية، ولكنه سينص على تقديم أسلحة ومساعدة إلى أوكرانيا.

عقوبات ضد روسيا

في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تهدف إلى إعاقة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا عبر زيادة الضغوط على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع موسكو.

وتعقد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى حاليا في بلدة «بورجو إينياتسيو» بمقاطعة بوليا الإيطالية، وتضم دول «كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، وأمريكا»، وتستمر القمة لمدة ثلاثة أيام يتناول المشاركون خلالها قضايا الساعة العالمية الرئيسية.