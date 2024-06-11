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«القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار أوكرانيا

كتب:

حسن سمير
11:54 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كييف

غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كييف

قال غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كييف، إن ألمانيا عقدت مؤتمرا لإعادة إعمار أوكرانيا، حضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقادة وزعماء الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية التي ستشارك في إعادة الإعمار.

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء، أن اليابان أعلنت عن حزمة مساعدات لإعادة تمويل الطاقة الكهربائية التي أشار إليها الرئيس الأوكراني بالفعل، بأنهم بحاجة ماسة إلى إعادة توليد الطاقة الكهربائية بشكل كامل، قبيل قدوم فصل الشتاء.

ولفت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون لاين أشارت إلى أن كييف ستحصل على مليار و9 ملايين يورو، و200 مليون يورو لإصلاح نظام الطاقة في أوكرانيا، موضحة أن كييف أوفت بكل متطلبات الخاصة بانطلاق المفاوضات بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي، أي أنها تعطي وعودا لإمكانية قبولها بالتكتل الأوروبي، والذي لا طالما حلم به الرئيس الأوكراني.

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