لماذا وصل رئيس أوكرانيا إلى جدة؟.. يسعى لإقناع دول أخرى بحضور قمة سويسرا

وصل رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي والوفد المرافق له إلى جدة، الأربعاء، في زيارة للسعودية في زيارة مهمة تأتي بعد زيارة نفذها الرئيس الأوكراني لدولة قطر سابقا.

مَن استقبل رئيس أوكرانيا في جدة؟

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، وصالح التركي أمين محافظة جدة، ومحمد الجبرين السفير السعودي لدى أوكرانيا، وأناتولي بيترينكو السفير الأوكراني لدى السعودية، واللواء سليمان الطويرب مدير شرطة محافظة جدة، وأحمد بن ظافر مدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة.

زيارة سبقت وصول رئيس أوكرانيا لجدة

جاءت زيارة رئيس أوكرانيا إلى جدة بعد زيارته لقطر ولقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثا، الأربعاء، سبل إنهاء الصراع الشامل المستمر منذ 27 شهراً بين أوكرانيا وروسيا وجهود إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتحدث عن استعدادات «قمة السلام» المقرر عقدها الأسبوع المقبل في سويسرا، والتي لم تدع لها روسيا.

زيلينسكي يعمل على توسيع اتصالاته ونطاق رحلاته من أجل إقناع دول أخرى، وخاصة في الجنوب العالمي، لحضور القمة المقرر عقدها يومي 15 و16 يونيو الجاري بالقرب من مدينة لوسيرن السويسرية، وتشير أوكرانيا إلى أن أكثر من 100 دولة ومنظمة وافقت على الحضور.