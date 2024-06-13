«القاهرة الإخبارية»: 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة أولها انسحاب الجيش الإسرائيلي

قال قيادي كبير في حركة حماس، إن تعديلات التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية من الحركة على خطة وقف إطلاق النار بغزة «ليست كبيرة»، كما أن مطالبهم تتضمن ثلاث مراحل متصلة ومترابطة لوقف إطلاق النار، وفقا لوكالة رويترز.

ثلاث مراحل متصلة ومترابطة لوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف، أن المطالب تشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، فضلا عن تحفظ الحركة على استثناء الورقة الإسرائيلية لـ100 محتجز فلسطيني من ذوي الأحكام العالية تحددهم الحركة، إلى جانب المطالبة بإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار عنه بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود، وذلك في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.