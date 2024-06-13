نيران لا تتوقف.. مشاهد صادمة من حريق أربيل (فيديو وصور)
كتب:
ماريان سعيد
09:49 ص | الخميس 13 يونيو 2024
حريق أربيل
أصيب 15 شخصا إثر حريق شب داخل مصفاة نفط على طريق أربيل - كوير شمال العراق، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، واصفا الأمر بأنّه «خارج السيطرة»، وفق تلفزيون «العهد» العراقي.
حريق أربيل شب في مصفاة نفطية ببلدة الكوير
حريق بقدرة قادر— ها.. ما..ن.. (@salaAldeeno) June 13, 2024
لاتزال النار مستعرة في مصفى النفط في طريق الكوير أربيل الذي تواصل منذ أكثر من 12 ساعة يبين مدى الفشل الذي تعيشه الحكومة في التعامل مع الأزمات. pic.twitter.com/yYK4EqCfk0
وشب حريق هائل في مصفاة نفطية ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مساء أمس، وامتدت ألسنة اللهب إلى صهاريج أخرى وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا وفق وسائل إعلام محلية.
الى الان لم تتم السيطرة على حريق مصفاة النفط في اربيل وهنالك اصابات نتيجة الحريق pic.twitter.com/l1wJQa8tlT— Ibra (@Ibra99337840) June 13, 2024
حريق أربيل أدى إلى انفجار عدة صهاريج
وأفادت المصادر بأنّ الحريق أدى إلى انفجار عدة صهاريج بسبب انتشار اللهب إليها، وجرى احتواء الحريق في مصفاة أربيل بواسطة 6 فرق من الدفاع المدني، لكن الجهود ما زالت مستمرة لمنع امتداد النيران والسيطرة على الحريق.
حريق كبير يلتهم مصفاة للنفط في أربيل pic.twitter.com/7UtFfED4Nf— خبرني - khaberni (@khaberni) June 13, 2024
وأفاد شاهد عيان، لوكالة أنباء العالم العربي، بأنّ الحريق اندلع في مستودعات للنفط الخام والجير السائل، وتسبب في إصابة 15 شخصًا بما في ذلك رجال الإطفاء.
وتتواصل جهود الإطفاء في المنطقة، ومن المخاوف أن يمتد الحريق إلى مصفاة لاناز التي تبعد عن موقع الحادث بمسافة قريبة، وأنّ الحريق تسبب في انفجار صهاريج إضافية وأنّه خارج عن السيطرة رغم وجود 35 فريقًا للدفاع المدني للتصدي للحادثة.
وتعمل السلطات المحلية على تقييم الأضرار والسيطرة على الحريق، وجرى نقل المصابين إلى مركز الإسعاف الطارئ للحروق في ريجاوا.