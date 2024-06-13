نيران لا تتوقف.. مشاهد صادمة من حريق أربيل (فيديو وصور)

أصيب 15 شخصا إثر حريق شب داخل مصفاة نفط على طريق أربيل - كوير شمال العراق، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، واصفا الأمر بأنّه «خارج السيطرة»، وفق تلفزيون «العهد» العراقي.

حريق أربيل شب في مصفاة نفطية ببلدة الكوير

حريق بقدرة قادر

لاتزال النار مستعرة في مصفى النفط في طريق الكوير أربيل الذي تواصل منذ أكثر من 12 ساعة يبين مدى الفشل الذي تعيشه الحكومة في التعامل مع الأزمات. pic.twitter.com/yYK4EqCfk0 — ها.. ما..ن.. (@salaAldeeno) June 13, 2024

وشب حريق هائل في مصفاة نفطية ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مساء أمس، وامتدت ألسنة اللهب إلى صهاريج أخرى وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا وفق وسائل إعلام محلية.

الى الان لم تتم السيطرة على حريق مصفاة النفط في اربيل وهنالك اصابات نتيجة الحريق pic.twitter.com/l1wJQa8tlT — Ibra (@Ibra99337840) June 13, 2024

حريق أربيل أدى إلى انفجار عدة صهاريج

وأفادت المصادر بأنّ الحريق أدى إلى انفجار عدة صهاريج بسبب انتشار اللهب إليها، وجرى احتواء الحريق في مصفاة أربيل بواسطة 6 فرق من الدفاع المدني، لكن الجهود ما زالت مستمرة لمنع امتداد النيران والسيطرة على الحريق.

حريق كبير يلتهم مصفاة للنفط في أربيل pic.twitter.com/7UtFfED4Nf — خبرني - khaberni (@khaberni) June 13, 2024

وأفاد شاهد عيان، لوكالة أنباء العالم العربي، بأنّ الحريق اندلع في مستودعات للنفط الخام والجير السائل، وتسبب في إصابة 15 شخصًا بما في ذلك رجال الإطفاء.

وتتواصل جهود الإطفاء في المنطقة، ومن المخاوف أن يمتد الحريق إلى مصفاة لاناز التي تبعد عن موقع الحادث بمسافة قريبة، وأنّ الحريق تسبب في انفجار صهاريج إضافية وأنّه خارج عن السيطرة رغم وجود 35 فريقًا للدفاع المدني للتصدي للحادثة.

وتعمل السلطات المحلية على تقييم الأضرار والسيطرة على الحريق، وجرى نقل المصابين إلى مركز الإسعاف الطارئ للحروق في ريجاوا.