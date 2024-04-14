«اتحاد الناشرين» يشكر الدولة على تسهيل سفر الأعضاء للمشاركة في معرض أربيل للكتاب

تواصل مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، ممثلا في رئيسه فريد زهران، مع الجهات المعنية بالدولة، وتم بحمد لله تسهيل سفر أول أفواج الناشرين المصريين مساء اليوم، وتابعت لجنتا المعارض والعلاقات العامة، إجراءات سفر الناشرين من مطار القاهرة الدولي.

وجاء في بيان الاتحاد: «‏الزميل العزيزعضو اتحاد الناشرين المصريين المشارك في معرض أربيل الدولي للكتاب، إلحاقا للبيان السابق المؤرخ 12 أبريل، بشأن موضوع استصدار تأشيرات السفر من السفارة العراقية بالقاهرة».

وبهذه المناسبة، يتوجه مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين بكل الشكر والتقدير للسلطات المصرية، التي تفهمت الموقف فتدخلت، وسهلت سفر الناشرين المصريين، لتمكينهم من تمثيل مصر تمثيلا لائقا.

وعلى صعيد متصل، يتابع مجلس الإدارة الأحداث الجارية وما تردد حول إغلاق المجال الجوي العراقي، ويواصل مجلس الادارة متابعة الموقف، وسيوافيكم بأهم المستجدات أولا بأول.