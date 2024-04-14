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«القاهرة الإخبارية»: صافرات إنذار تدوي قرب مقر القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق

كتب:

شريف سليمان
01:30 ص | الأحد 14 أبريل 2024
إيران

إيران

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ صافرات إنذار دوت قرب مقر القنصلية الأمريكية وقاعدة التحالف في محافظة أربيل.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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بقلم شريف سليمان