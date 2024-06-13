مصروفات وبرامج جامعة أسيوط التكنولوجية 2024.. اعرف القائمة كاملة 

يستعد طلاب الدبلومات الفنية لتنسيق الجامعات التكنولوجية، ويسعون لمعرفة مصروفات وبرامج جامعة أسيوط التكنولوجية 2024، التي توفر تدريبات مكثفة للطلاب أثناء فترة الدراسة بمختلف المصانع المتخصصة.

مصروفات جامعة أسيوط التكنولوجية

- الفرقة الأولى: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثانية: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثالثة 20 ألف جنيه.

- الفرقة الرابعة: 20 ألف جنيه.

برامج جامعة أسيوط التكنولوجية

- برنامج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

يهتم وفق تقرير للجامعة، بتعليم الطالب كيفية التعامل بدقة مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإجراء الصيانات.

- برنامج تكنولوجيا شبكات النقل والتوزيع

يتم تعليم وتدريب الطالب في البرنامج على كيفية التعامل مع خطوط توزيع الكهرباء من مصادرها.

- برنامج الصناعات الغذائية

يهتم باستخدام تكنولوجيا الصناعة في كل مكونات المنتج الغذائي.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات

تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الجامعات التكنولوجية توفر تدريبات ميدانية في الشركات والمصانع، حيث يوجد اهتمام مُتزايد بعقد شراكات دولية ومحلية مع مؤسسات تعليمية مرموقة، لافتة إلى أنّ الجامعات التكنولوجية تنضم للتحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية.

ونوهت الوزارة بتجهيز الجامعات التكنولوجية بالمعامل والورش لتدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا، مؤكدة أنّ هذه النوعية من الجامعات تعتمد على البرامج الدراسية الحديثة لتلبية مُتطلبات سوق العمل، وجرى تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية.