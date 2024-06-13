«ناتو»: الردع النووي ضروري بعد توسيع المناورات الروسية في بيلاروسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج، إنّ روسيا تجري المزيد من التدريبات النووية ويجب الاستعداد لذلك، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف: «الردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا، والمجر لن تشارك في تسليح أو تدريب القوات الأوكرانية لكنها لن تعطل إجماع الناتو».

وتابع: «أوكرانيا بحاجة إلى الوفاء بالتعهدات الدولية وتمويلها بـ40 مليار دولار سنويا، والحلف سيزود أوكرانيا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي».