«شباب البحر الأحمر» تنظم ماراثون في الغردقة احتفالا باليوم العالمي للدراجات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر برئاسة فراج عبد المقصود اليوم، ماراثون دراجات هوائية على شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة عدد من الشباب من مختلف الأعمار، احتفالًا باليوم العالمي للدراجات تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ماراثون للدراجات

وكشف فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مديرية الشباب والرياضة احتفلت باليوم العالمي للدراجات تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال تنظيم ماراثون دراجات هوائية على الشواطئ الغردقة

وأشار ممدوح الشاذلي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ ماراثون الدراجات انطلق صباحًا من كورنيش ميريت مرورًا بشاطئ العائلات بالتنسيق مع أجهزة الغردقة، وفي نهاية السباق تم توزيع الجوائز على الفائزين.

مشاركة السياح في الماراثون

وشهد الماراثون مشاركة عدد من المواطنين والسياح الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة.