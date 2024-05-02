تمارين رياضية تُنعش صحتك النفسية وتُكثف شعرك.. منها اليوجا وركوب الدراجات

الصحة النفسية تنعكس على جسمك بشكل مباشر، وإذا ساءت تتأثر كل أجهزة الجسم وإذا تحسنت تنعكس على المظهر الخارجي وخاصة السيدات، إذ يترك القلق والإجهاد بصماته على البشرة والشعر ويؤدي ذلك عواقب جسيمة ضمنها تكسير الأظافر وتساقط الشعر، ويكون عالجها هي ممارسة التمارين الرياضية لتحسين الصحة النفسية والجسمانية التي تقوم بدورها في إصلاح تلك المشكلات، لكن هناك بعض التمارين التي تعود بالنفع على صحتك النفسية، نستعرضها خلال السطور التالية، وفق ما ذكره خبراء التجميل حسب «ذا صن».

التمارين الرياضية يمكنها الحفاظ على صحة عقلك وجسدك بالإضافة إلى تحسين صحتك النفسية، وتعمل على منع تساقطه بسبب الإجهاد الذي تتعرضي له، المشكلات الصحية الصحة الجسدية، لكن خلال ممارسة الرياضة يفرز الجسم هرمون «الإندورفين» الذي يجعلك أكثر سعادة.

كما أن التمارين تحسن من صحتك النفسية التي تعود بالنفع على بشرتك وجلدك بشكل عام، وهذا يحافظ على الدورة الدموية ويقلل من الالتهابات في جسمك، وله آثار إيجابية عدة على صحة شعرك وأظافرك.

أهمية ممارسة الرياضة للشعر

أهمية ممارسة التمارين الرياضية لصحة الشعر، نشر موقع «Only My Health»، أن الرياضة أهم مفاتيح الشعر الصحي، لأنه عندما يتعرق الجسم بسب ممارسة الرياضة يتخلص من أي مواد سامة من مسام الجلد مما يجعل البشرة لامعة، وينعكس ذلك على فروة الرأس أثناء التعرق وتفتح جذور الشعر لنمو شعر جديد، كما أنه يزيد من تدفق الدم في فروة الرأس، وتتمثل تلك التمارين في:-

تدليك فروة الرأس بانتظام تمرين تقليدي لتحفز تدفق الدم لبصيلات الشعر، ويعزز نموه، كما تعد بعض أوضاع اليوجا، الوقوف على الرأس، ووضعية الجمل، تزيد من تدفق الدم لفروة الرأس، وتساعد على تقليل التوتر، الذي يعد السبب الشائع لتساقط الشعر.

تمارين البيلاتس تركز على القوة الأساسية والمرونة والوعي العام بالجسم، كما أن تقنيات التنفس المستخدمة في هذه التمارين تقلل من التوتر وتعزز الاسترخاء، مما يساعد على نمو الشعر وزيادة طوله، بالإضافة إلي الأنشطة والتمارين مثل الجري أو وركوب الدراجات، على زيادة الدورة الدموية، تنتج عناصر غذائية أساسية، بالإضافة غلي الأكسجين لفروة الرأس، وإزالة السموم، وتعزيز بيئة صحية لنمو الشعر.

تمارين تعزز هرمون التستوستيرون

تمارين القوة ورفع الأثقال، تعزز مستويات هرمون التستوستيرون، وهو أمر مفيد لنمو وتطويل الشعر.