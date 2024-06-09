الدراجات وسيلة الحجاج للسفر إلى الحرم المكي.. «رحلة الحج على عجلتين»

اختار عدد من المسلمين حول العالم السفر بطرق غير تقليدية إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحج، فقرر مجموعة من الرحالة أن تكون الدراجات النارية والهوائية رفيقتهم في رحلة سفر طويلة بلغت آلاف الكيلومترات؛ غير مبالين بتقلبات الطقس وارتفاع درجات الحراراة.

كان الرحالة المغربي إدريس المروني، البالغ 65 عاما، ضمن الحجاج الذين قرروا الذهاب إلى السعودية بالدراجة الهوائية، إذ بدأ رحلته في شهر أبريل الماضي، وظل يقطع يوميًا حوالي 90 كيلومترا بالدراجة حتى يمكنه الوصول إلى الحرم المكي في الوقت المناسب لأداء مناسك الحج، والذي أكد خلال توثيق رحلته على مواقع التواصل الاجتماعي أن سفره إلى السعودية بالدراجة كان حلما يراوده منذ الصغر.

فيما وثّق محمد المصري، صاحب الـ31 عاما، رحلته إلى المملكة العربية السعودية، باعتباره أول شاب مصري يسمح له بتأشيرة سفر لأداء فريضة الحج بالدراجة الهوائية، والتي استمرت رحلته 28 يومًا بدأت من ميناء نويبع مرورا بالأردن، ثم طريق تبوك، وكان يحمل معه خيمة وطعام وشراب ومستلزمات طبية ويشارك كافة تفاصيل رحلته مع المتابعين له على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمواطنين كويتيين من مختلف الأعمار وهم يرتدون ملابس الإحرام ويقودون درجات نارية ذهابًا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وتمنى موثق الفيديو للحجاج المسافرين حج مبرور، قائلًا: «تقبل الله».

و حرص رحالة أخرون من دولتي ألمانيا وأوزباكستان توثيق رحلة سفرهم بالدراجة الهوائية إلى الحرم المكي، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه بالرغم من صعوبة الرحلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنها كانت مثيرة وتستحق التجربة.