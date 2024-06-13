ما الهدف من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟.. «الصحة» توضح

حددت وزارة الصحة والسكان، أهداف مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وما تحققه من مميزات للمواطنين، وترصد السطور التالية أهداف مبادرة قوائم الانتظار وفق ما حددته وزارة الصحة والسكان، كما يلي.

أهداف مُبادرة إنهاء قوائم الانتظار

- إنهاء قوائم انتظار مرضى التدخلات الطبية.

- خدمات طبية بأعلى جودة لجميع المرضى بالتساوى.

- إجراء العمليات في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.

- توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

كيف يحصل المواطن على الخدمات في تلك المُبادرة

- اذا كان المريض له تأمين صحي فيتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي له.

- إذا لم يكن للمريض تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي.

- يتم الكشف عليه وعرض حالته على لجنة مُتخصصة لإصدار القرار.

- وبعد الكشف تتواصل المستشفى مع المريض لتحدد موعد الفحص وإجراء العملية، على أن يتم التسجيل في المبادرة من هنــــــــــــــا.