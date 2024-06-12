«الصحة» تصدر 8 نصائح للصائمين لتفادي الموجة الحارة يوم عرفات

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح لمن يتخذ قرار الصيام يوم عرفات، وذلك على ضوء ما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول أن درجات الحرارة في هذا اليوم ستكون مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في هذا اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، مع وجود أيضا ارتفاع في درجات الحرارة عن ذلك في جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

نصائح للوقاية من المشاكل الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة في يوم عرفة

قالت وزارة الصحة إن ارتفاع درجة الحرارة تعد أحد الأسباب لتعرض حياة الشخص للخطر، خاصة بين كبار السن والأطفال، وأعطى العديد من النصائح لتفادي هذا اليوم وهي جاءت كالتالي:

1. ما يمكن تأجيله في هذا اليوم يتم تأجيله ولا نتعرض للخروج من المنازل في مثل هذه الأجواء.

2. تجنب الخروج في منتصف النهار قدر المستطاع يوم عرفة وخاصًة «وقت الظهيرة».

3. تجنب ارتداء الملابس داكنة الألوان وارتداء ملابس فاتحة.

4. شرب الماء بكثرة.

5. عدم التعرض للشمس بشكل مباشر.

6. في حالة ظهور أي من علامات الإعياء يجب التوقف وعدم بذل المجهود.

7. تغطية الرأس.

8. الاستحمام اليومي وغسل الأيدي باستمرار للترطيب.

أعرض الإجهاد الحراري

• أعراض خفيفة من الدرجة الأولى يتعرض فيها المريض «للرشح – إعياء – دوخة – صداع – زغللة في العين ».

أعراض متوسطة «إغماء - ترجيع – زغللة في العين»

• أعراض شديدة « حالات ضربة الشمس وهي الأشد بسبب تعرض الجسم لفقدان السيطرة على درجة الحرارة، وارتفاع درجة حرارة الجسم قد يصل لـ40 درجة مئوية، مما يؤدي إلى التعرض للفشل التنفسي والتعرض لأمراض شديدة».

كما نصحت وزارة الصحة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة «السكر- الضغط- القلب والأوعية الدموية الأكثر تأثرًا بارتفاع درجة الحرارة لا يجب الخروج في النهار لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري».