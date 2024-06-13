«الصحة» توضح أعراض وطرق علاج المشكلات النفسية (فيديو)

حددت وزارة الصحة والسكان، خطًا ساخنًا للتواصل مع المواطنين بشأن الأمراض النفسية وعلاجها، إضافة إلى تقديم بعض النصائح للتعامل مع الحالات التي تعاني من المشكلات النفسية، من خلال الرقم 16328.

فيديو توضيحي لأعراض المشكلات النفسية

ونشرت «الصحة» فيديو توضيحي على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أوضحت من خلاله ضرورة التوجه للعلاج من أعراض المشكلات النفسية، مشيرة إلى أن كثرة الضغوط النفسية تؤدي إلى الإصابة بالأمراض ويترتب عليها نتائج وخيمة.

التعافي من المرض النفسي

وأوضح الفيديو، أن كثرة التعرض للمشكلات النفسية، دون علاج يؤدي إلى التوتر والقلق وانعدام النوم، ويصل بالمريض لحالات الاكتئاب الحاد، مما يستوجب دخول مستشفى لتلقي العلاج والتعافي من المرض النفسي لفترات طويلة.

طلب المساعدة المبكرة

وأضاف أن طلب المساعدة المبكرة وعدم تراكم الأزمات النفسية والاستعانة بالطبيب، والحصول على دواء ولو بشكل بسيط يحمي المريض، ويمنع الدخول في حالات الإضرابات النفسية، لافتًا إلى أن تراكم المشكلات النفسية دون علاج يؤدي إلى التأخر في الحياة والعمل، ويؤثر بشكل سلبي على علاقة الشخص بالآخرين، وتجعله غير قادر على مواصلة الحياة بشكل سليم.