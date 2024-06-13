الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف استيراد إطارات هذا النوع من السيارات

أصدر المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، قرارا بوقف استيراد الإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من مطاط بند جمرکي (40111010) وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.

حالات لا يسرى عليها القرار

وأوضحت الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 13 يونيو 2024، أن هذا القرار لا يسرى على الحالات الآتية:

1 - ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به.

2 - ما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به.