«التخطيط»: تخصيص 4 مليارات جنيه لتنفيذ 323 مشروعا تنمويا في كفر الشيخ

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ، للعام المالي الحالي 2023/ 2024، لتوعية المواطنين بتوجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد، ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

عدد المشروعات التنموية بالمحافظة

وأوضحت أن عدد المشروعات التنموية في محافظة كفر الشيخ يصل إلى 323 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة تبلغ 4,3 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

توجيه استثمارات بمليار جنيه لقطاع الإسكان

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بمليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 23%، يليه قطاع التنمية المحلية بـ860 مليون جنيه بنسبة 20%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 733 مليون جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع النقل 482 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع الصحة 371 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 854 مليون جنيه بنسبة 20%.

18 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ تبلغ 18 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 289 ألف نسمة، وتبلغ نسبة الإناث منهم 48,5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 18 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 4 وحدات إجتماعية، 5 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقطة إسعاف، 22 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 347 فصل دراسي، 52 مدرسة، 4 محطة مياه شرب، 18 مشروع صرف صحي، 2 محطات معالجة، 30 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 15 مركز شباب، 5 مجمع خدمات حكومية، 8 مكاتب بريد، إلى جانب 13 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (40 كم)، 21 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 450 كم.

57 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 57 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة كفر الشيخ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 325,6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 168 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها مشروعات خاصة بتطوير منظومة المرور والاطفاء والحماية المدنية في مراكز المحافظة.