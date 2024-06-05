وزيرة التخطيط تشارك في النسخة الـ27 لمنتدى دول البريكس الاقتصادي بروسيا

توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى روسيا، للمشاركة بمنتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27، والمنعقد بعنوان «التحول إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب» بمدينة سانت بطرسبورغ، خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

توسيع وانتشار دول البريكس

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعدد من الأحداث المنعقدة خلال فعاليات المنتدى، حيث تشارك في حدث بعنوان «توسيع وانتشار دول البريكس: فرص جديدة للتعاون التجاري»، وآخر بعنوان «دور دول البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي».

دور القيادات النسائية في مجال الاستثمار

وتضم أجندة مشاركات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات المنتدى؛ المشاركة بحدث القيادات النسائية في مجال الاستثمار، وكذلك المشاركة بحدث التحول من أجل النمو العالمي و دور القطاع المالي في تحقيق الإستراتيجية الأهداف التنموية.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم.