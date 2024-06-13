وفد فرنسي يقترح إقامة مؤتمر لدعم الإسكندرية في ملف البحر الأبيض (صور)

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، برفقة وفد من وكالة المدن و الأقاليم المتوسطية المستدامة «أفيتام»، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون ومناقشة مختلف المشروعات.

رحب المحافظ بالوفد الفرنسي، مشيدًا بقوة العلاقات بين محافظة الإسكندرية والقنصلية الفرنسية.

مؤتمر مقترح لدعم الإسكندرية في ملف البحر الأبيض المتوسط

واستمع محافظ الإسكندرية إلى مقترح الوفد الفرنسي بإقامة مؤتمر لمدة أسبوع بمكتبة الإسكندرية فى أكتوبر المقبل، يهدف لدعم الإسكندرية في ملف البحر الأبيض المتوسط.

تعزيز العلاقات بين البلدين

من جانبها، شكرت قنصل عام فرنسا والوفد المرافق لها، المحافظ على حُسن الاستقبال، مبينة أن الغرض من الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من خبرات مصر بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص في مجال مواجهة التغيرات المناخية.