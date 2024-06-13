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خبير سياسات دولية: كلمة الرئيس في مؤتمر غزة خاطبت الشعور الإنساني العالمي

كتب:

منة شبانة
04:37 م | الخميس 13 يونيو 2024
أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة

أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إنّ كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة الذي عُقد في الأردن، خاطبت الشعور الإنساني العالمي، أمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وممثلي وزعماء العالم بأكمله.

كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية يارا مجدي، أنّ الرئيس السيسي والشعب المصري يهتمون بحق الفلسطينيين، الذين تعرضوا لظلم لم يتعرض له شعب منذ أكثر من 75 عاما، لافتا إلى أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي في حالة جنون بالبحث عن أي مكان أخضر يحرقونه وقتل البشر وتدمير قطاع غزة بأكمله.

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

وتابع خبير السياسات الدولية: «دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ثابت ومصر لن تخون ولن تفرط في القضية، لأنها ليست مجرد وسيط بل هي شريك أساسي فيها، فدولة فلسطين جزء من الأمن القومي العربي وبالتالي جزء من الأمن القومي المصري».

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