الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا بربريا على غزة

قال صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن التقرير الخاص بلجنة التحقيق الأممية، استكمال لكل التقارير والإدانات الدولية والتحقيقات التي فتحت من محكمة الجنايات الدولية، والقرارات التي صدرت عن العدل الدولية، التي تؤكد إتهام إسرائيل بإرتكاب جرائم إبادة جماعية، لافتًا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة، عدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضاف «عبدالعاطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الاحتلال يشن عدوانا بربريا على قطاع غزة، ويشبه بحرب الإبادة، لأنه غير مسبوق بالتاريخ الإنساني، مؤكدًا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدائمة جاء متأخرًا، وحمل الإدانات لدولة الاحتلال ووصف طبيعة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين من أطفال ونساء وكبار السن، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والعاملين في الفرق الإنسانية والصحفيين، لافتًا إلى وصول عدد الشهداء والمفقودين إلى أكثر من 50 ألف مواطن فلسطيني، أما عن الجرحى فقط، تخطى عددهم حاجز الـ85 ألف مواطن.