الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاحا من العصور الوسطى لحرق الأراضي اللبنانية (فيديو)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، صورا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقون قذائف اللهب نحو الأراضي اللبنانية، لإضرام النيران فيها بواسطة «المنجنيق»؛ وهي آلة حربية كانت تستخدم في العصور الوسطى.

الاحتلال يستعين بسلاح من العصور الوسطى

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لجنود جيش الاحتلال وهم يستهدفون موقع ظهر الجمل المقابل لبلدة راميا بالمنجنيق.

فيمَا قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله، عمد الاحتلال لحرق الشجيرات والأشواك على الحدود اللبنانية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» فإن جيش الاحتلال يحرق بعض الأراضي اللبنانية ذات الطبيعة الوعرة، لتشكيلها تحديا أمام جنود الاحتلال المنتشرين في المنطقة.

كما يهدف جيش الاحتلال من ذلك إلى كشف المنطقة لكيلا يتوارى فيها أي مسلحين يحاولون عبور حدود دولة الاحتلال المتاخمة للبنان.