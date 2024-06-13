القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يستكمل حملة متعمقة لتدمير نفق في غزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنَّ قوات الاحتلال مستمرة في حملاتها المتعمقة وسط قطاع غزة وتعمق سيطرة الجيش في المنطقة لتدمير نفق يصل طوله إلى 800 متر ويقع على بعد كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية، لافتة إلى أنَّ الاحتلال يستعرض هذه العمليات بانسحاب القوات من بعض المناطق والتوجه إلى مناطق أخرى.

الاحتلال يدعي أن بعض المناطق آمنة للمدنيين

وأضافت دانا أبو شمسية، خلال مراسلتها للقناة، أنه على الرغم من كل الشهادات التي تقدم أنَّ جيش الاحتلال يضرب المنطقة، ويدعي أن هذه المناطق آمنة للمدنيين ومنها منطقة المواصي التي يقصفها الاحتلال على الرغم من بيان جيش الاحتلال الذي ينفي الضربات في هذه المنطقة.

القصف شمال الأراضي المحتلة

وواصلت: «أما عن الشمال، هناك ما يزيد على 150 إطلاقا خلال 40 دقيقة من جنوب لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدًا في الحدود الشمالية، واستهدفت فصائل حزب الله 15 موقعًا لقواعد عسكرية إسرائيلية، ومنذ الثامن من أكتوبر لم يكون هناك استخدام للمسيرات مثل اليوم».