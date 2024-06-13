القافلة الثالثة من الغربية.. 2000 كرتونة مساعدات لقطاع غزة بدعم الأهالي

أنهت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعداداتها لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية جديدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، تنطلق من قرى محافظة الغربية ويتم تنظيمها بالتعاون مع الأهالي.

تضمنت الفعالية الختامية للاستعدادات صناع الخير تعبئة كراتين المواد الغذائية وتكريم ممثلي الجمعيات المشاركة وعدد من المتطوعين.

وأعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن قافلة المساعدات الجديدة للأشقاء في قطاع غزة، تم جمع مكوناتها من تبرعات أهالي عدد من قرى الغربية، مشيرة إلى أن هذه هي القافلة الثالثة التي يتبرع بكامل مكوناتها أهالي عدد من قرى محافظة الغربية لصالح دعم الأشقاء في قطاع غزة.

2000 كرتونة مواد غذائية

وأوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن القافلة الجديدة تحوي عدد 2000 كرتونة مواد غذائية، تشمل الكرتونة الواحدة ما يزيد عن 15 كيلو مواد غذائية متنوعة تناسب احتياجات الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد «عبدالفتاح»، مراعاة طبيعة الاحتياجات والأولويات التي تلزم الأشقاء في قطاع غزة بشكل ملح الآن، وتناسب الظروف الاستثنائية التي يعشونها، ومنها أكثر من 50 طن مساعدات غذائية تنوعت بين معلبات بالدرجة الأولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية، التي يسهل استخدمها، كذلك شملت المساعدات أجهزة طبية وأدوية.