صواريخ المقاومة اللبنانية تشعل 15 حريقا في إسرائيل وتصيب شخصين

شهد شمال إسرائيل 15 حريقًا بسبب صواريخ المقاومة اللبنانية، التي فشلت أنظمة الدفاع الجوي للاحتلال في إسقاطها، وسط تصاعد التوتر على الحدود بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال.

صافرات الإنذار تدوي في أنحاء مختلفة

ودوت صافرات الإنذار للتحذير من هجوم محتمل بطائرات دون طيار في عدد من البلدات بأنحاء الجليل الأعلى، بما في ذلك بعض المستعمرات.

وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية، شهد اليوم بعضاً من أعنف المعارك عبر الحدود مع لبنان في الأشهر الأخيرة، مع موجات متكررة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على شمال الأراضي المحتلة.

حزب الله يعلن مسئوليته عن الهجوم

من جانبه أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار على شمال إسرائيل بعد ظهر اليوم، معلنًا أنَّه استهدف عدة قواعد عسكرية.

وقالت الحركة في بيان، إنّها أطلقت صواريخ كاتيوشا على ست قواعد عسكرية في شمال إسرائيل، وعدة أسراب أخرى من الطائرات دون طيار المحملة بالمتفجرات على 3 قواعد.

40 صاروخًا استهدفت الأراضي المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنَّ 40 صاروخًا عبرت الحدود، واعترضت الدفاعات الجوية العديد منها، لكن بعضها الآخر سقط، ما تسبب في 15 حريقا على الأقل، وإصابة رجلين بجروح طفيفة بسبب الشظايا.

وقال الاحتلال الإسرائيلي، إنَّه تمّ تحديد 7 أهداف جوية مشبوهة، يعتقد أنها مسيرات، وأنَّ الدفاعات الجوية أسقطت 4 طائرات بدون طيار فيما لم تقع إصابات.