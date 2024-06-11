ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ650 شخصا.. مصرع وإصابة 11 جنديا

قُتل 4 جنود إسرائيليين وأُصيب 7 آخرون في قطاع غزة، في انهيار مبنى مفخخ، بحسب ما أعلنته إسرائيل، اليوم، ما أدى إلى ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 650 قتيلا منذ بدء الحرب على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 300 قتيل منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة.

4 قتلى و7 مصابين اليوم

وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية، فإنّ الجنود القتلى هم الرائد تال بشبيلسكي شاولوف، 24 عاما، والرقيب إيتان كارلسبرون، 20 عامًا، والرقيب ألموغ شالوم، 19 عامًا، والرقيب يائير ليفين، 19 عامًا.

وخدم الجنود الأربعة في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي، وكان شالوم وليفين لا يزالان في فترة تدريبهما، وكان شاولوف قائد فرقتهما وليفين هو حفيد عضو الكنيست السابق من حزب الليكود موشيه فيغلين.

انهيار المبنى على الجنود بسبب تفخيخه

ووفقا لتحقيق أولي أجرته قوات الاحتلال الإسرائيلية، فإنّ الجنود ألقوا عبوة ناسفة داخل منزل مشبوه في حي الشابورة برفح، في محاولة لتفجير أي فخاخ محتملة، ولم تدخل إلا بعد عدم وقوع انفجار فوري، وعندما دخل اثنان من الجنود إلى المبنى المكون من ثلاثة طوابق، انفجر، ما أدى إلى انهيار جزء منه عليهما وعلى جندي آخر، أنقذته قوات الإنقاذ فيما بعد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بالإضافة إلى الجنود الأربعة الذين قتلوا، أصيب 7 جنود آخرين في الانفجار، من بينهم 5 في حالة خطيرة وعثرت القوات في وقت لاحق على فتحة نفق داخل المنزل.