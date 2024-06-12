التفاصيل الكاملة لحريق مبنى في الكويت.. الشرطة تتعرف على الجثامين بالبصمة

كشف اللواء عيد راشد حمد، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالشرطة الكويتية، تفاصيل الحريق الذي نشب في إحدى البنايات بالكويت، لافتًا إلى أن الشرطة تلقت بلاغا بوجود حريق في قطعة 4 شارع 23 بمنطقة المنقف، وتوجهت السلطات المعنية لمكان الحادث بصحبة قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، وتمت معاينة الحريق، مشيرا إلى حضور إدارة الطب الشرعي وإدارة الاستعراف للتعرف على الوفيات الموجودة في مكان الحادث.

تفاصيل حادث حريق الكويت

وأوضح في تصريحات لتلفزيون الكويت الرسمي، أنه تم نقل المصابين للمستشفيات لافتًا لوجود 15 مصابا، توفى منهم 4، مشيرًا إلى أن وفيات الحادث تجاوزت الـ35 شخصا وجاري الإحصاء الدقيق بعد نهاية المعاينة وإكمال المعاينة الفنية المطلوبة، مؤكدا التعرف على 3 جثامين بالبصمة وسيتم التعرف على البقية باستخدام الحمض النووي، مؤكدًا أن أغلب الوفيات حدثت نتيجة الاختناق.

وفيات كثيرة حدثت نتيجة الاختناق

وقال مصدر أمني كويتي إن العمارة كانت تستخدم كسكن للعمال، وتم إنقاذ عشرات العمال من الحريق وهناك وفيات كثيرة حدثت نتيجة الاختناق من الدخان، لافتًا إلى أن العمال كانوا يقيمون بشكل عشوائي ومكثف في البناية وداخل ممرات الطوارئ مما زاد عدد الوفيات.