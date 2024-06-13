حريق أربيل بالعراق.. النار مازالت مشتعلة والحريق يصل لسيارات المطافي

كشف أوميد خوشناو محافظ أربيل تفاصيل جديدة بشأن حريق أربيل الذي وقع في مصفى النفط في كوير بالعراق، والذي تسبب في وقوع خسائر مادية وإصابات بشرية.

تفاصيل حريق أربيل بدولة العراق

وأضاف خوشناو في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن تفاصيل حادث حريق أربيل بالعراق، أنَّ حريقًا اندلع الساعة 8:35 مساء أمس، بسبب شرارة انطلقت من إحدى المولدات الموجودة على متن مركبة ما أدى إلى نشوب حريق في أحد العنابر الذي كان يحتوي على 500 طن من المواد القابلة للاشتعال في مصفى النفط بكوير، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح محافظ أربيل أنَّ فرق الدفاع المدني وجميع الدوائر الأمنية والخدمية استنفرت إلى مكان الحادث، وعملت بجهد كبير للحيلولة دون اتساع رقعة الحريق لافتًا إلى أنَّ هناك خسائر لقوات الدفاع المدني نفسها، إذ أنَّ 4 سيارات للدفاع المدني مع العديد من سيارات الشركة احترقت، كما أُصيب 3 عاملين بحروق، و10 من كوادر الدفاع المدني باختناقات ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

حريق أربيل مازال مستمرًا حتى الآن

وأشار إلى أنَّه بسبب الغازات المصاحبة والمواد القابلة للاشتعال انتقل الحريق للعنبر الثاني، مشددًا على أنه لا توجد أي خسائر بالأرواح مؤكدًا أن الحريق مازال مستمراً حتى الآن منذ الأمس ومقدرًا الخسائر الأولية تقدر بـ 8 مليون دولار.

وشدد محافظ أربيل بالعراق على أنَّ التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحريق، إذ سيتمّ التدقيق في تراخيص المصفى وإجراءات السلامة فيه، داعيًا المواطنين إلى ضرورة اتباع تعليمات وشروط السلامة التي أقرّتها سلطات الدفاع المدني سواء في المنازل أو المحال أو المصانع للحفاظ على سلامة المواطنين.