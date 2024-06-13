قرية تقدم ورش عمل لتعليم الكروشيه للأطفال والسيدات مجانا.. بنحاول نشجعهم

داخل مكان صغير، يتواجد بداخله عدد من الطاولات، يجلس عليها أطفال مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ليتلقوا ورشة عمل في صناعة الكروشيه، وعلامات السعادة والفرحة تسيطر عليهم، فبعض الفتيات يجلسن بجوار بعضهن البعض، ماسكات الأدوات بأيديهن ويبدعن في تصميم الأشكال المختلفة من الكروشيه.

جاءت فكرة تقديم ورش عمل في صناعة الكروشيه من قبل أعضاء مجلس مركز شباب كفر المحروق، حيث يشارك في هذه الورش حوالي ما يقرب من 50 طفلا وسيدة، وذلك بهدف تأهيل سيدات القرية للعمل، وأيضا حتى يكون لهن مشروع منتج في المستقبل: «دي أول مرة نعمل في القربية تدريبات خاصة للأطفال والسيدات عشان يكون عندهم مشروع ثابت ويساعدهم على الدخل والإنتاج»، بحسب محمد منصور رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر المحروق، في حديثه لـ«الوطن».

الشعور بالسعادة والفرحة

حالة من السعادة والفرحة سيطرت على الأهالي بعدما أعلن مسؤولو مركز شباب كفر المحروق، عبر صفحتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على ورش العمل الخاصة بصناعة الكروشيه، لتحرص العديد من السيدات على المشاركة بكل شغف وحماس: «لما نشرنا على الصفحة الخاصة بمركز الشباب لقينا سيدات كتير وأطفال جوا عشان يشاركوا في الورش»، بحسب محمد، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة تقديم الدعم الكامل لسيدات وأطفال القرية.

عمل مبادرات مختلفة لأهالي القرية

لم تكن تلك المرة الأولى التي يقدم فيها المركز مبادرات لأهالي القرية، ولكن في شهر رمضان الماضي، قدم المركز مبادرة «نهر الخير»، لمساعدة المحتاجين طوال شهر رمضان، «ودي مش أول مرة نعمل مبادرات مساعدة للمحتاجين، كنا عاملين قبل كدا عن احتياجات الأطفال للمستلزمات الدراسية»، وأيضا من قبل تم تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة القرآنية كنوع من التشجيع، ليشمل التكريم أكثر من 500 طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 18 سنة.