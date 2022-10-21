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«شيماء» تغلبت على مرضها بـ «فن الكروشية»: «شاركت في معرض تراثنا»

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محمد عزالدين
06:07 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
شيماء سعيد

شيماء سعيد

رغم إصابتها بمرض نادر نتج عنه فعلها حركات لا إرادية، إلا أن «شيماء» لم تستسلم، وقررت محاربته بـ«فن الكروشيه»، ليكون بوابتها لعالم المنتجات اليدوية وتشارك به في معرض «تراثنا».

روت شيماء سعيد، محاربتها مرضها بـ«فن الكروشية»، قائلة إنها مصابة بمرض نادر وراثي وهو عبارة عن حركات لا إرادية، وولدت به، إذ إنّ أختها ووالدها مصابان به: «كل ما بكبر مرضي بيظهر أكتر، وكل ما بستوعب أنا عندي إيه، الناس بقت تشوفني في الشارع وتتنمر عليا».

تعرضت للتنمر منذ صغرها 

تعرضت «شيماء» للتنمر منذ صغرها، ولكنها لم تبالي بهذه الأقاويل، قائلة: «الناس بتشوفني في الشارع وتقولي فيكي إيه؟ إنتي راكبك عفريت؟ ويطلعوا يجروا»، وذلك خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس.

لم تستسلم الفتاة لتنمر البعض بسبب مرضها، واكتشاف موهبتها في فن الكروشيه، متابعة: «وقفت على رجلي، ولحقت نفسي على آخر لحظة، بالرغم المواقف اللي اتعرضت ليها في حياتي كانت هتوقعني».

«شيماء»: الرئيس السيسي حقق حلمي

ولفتت إلى أنها قررت تعلم فن الكروشية والاشتراك بأعمالها اليدوية في معرض «تراثنا» 3 مرات، مردفة: «معرض تراثنا نقل حياتي نقلة تانية، المرة الأولى اشتركت فيه صدفة، وقالولي قبل المعرض بيوم قالولي عندنا مفاجأة ليكي الرئيس السيسي هيشوفك وبالفعل حصل».

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق لها أمنية كانت تتمناها هي وأهلها، متابعة: «الرئيس قالي إحنا بندعمك، وحقق لي طلب كنت بتمناه أنا وأهلي، كان بيتنا صغير جدًا مساحته 20 متر، والرئيس حقق حلمنا وأعطانا شقة في بشاير الخير بالإسكندرية».

 

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