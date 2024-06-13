زراعة 33 ألف شجرة منذ انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، التي تستهدف زراعة 60 ألف شجرة بأحياء المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وتماشيًا مع جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

33 ألف شجرة على مستوى الأحياء

أوضح «الشريف» أن إجمالي ما تم زراعته من الأشجار بالمرحلة الثانية بلغ 33 ألف شجرة على مستوى الأحياء، مكلفا جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بمتابعة ما تم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها.

وثمن محافظ الإسكندرية جهود جميع القائمين على المبادرة، موضحا أن المحافظة نجحت في المرحلة الأولى من المبادرة في زراعة (278229) شجرة، سواء بالجهود الذاتية ودعم المجتمع المدني، أو ما تم توريده من وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في المواقع التي حددتها وزارة التنمية المحلية في المدارس، والمستشفيات، مراكز الشباب، الطرق العامة، المحاور الرئيسية بالإسكندرية.