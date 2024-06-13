مساعد وزيرة البيئة عن قطع أشجار المريلاند: تقليم دوري لزيادة الأفرع الخضراء

أكّد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي أنَّ صور قطع الأشجار بحديقة «المريلاند» استعدادًا لتحويلها لأنشطة مقاهي وكافتيريات انتشرت في يوم 17 مايو عبلا مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنَه في نفس اليوم تمّ إنشاء لجنة من المختصين في وزارة البيئة وإجراء معاينة على الواقع في الحديقة.

ضرورة تقليم الأشجار قبل موسم النمو

وأضاف «معتمد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أنَّه من خلال المعاينة تبين أنَّه ليس هناك أي قطع للأشجار، وأن ما تمّ تنفيذه كان مجرد تقليم وتهذيب للأشجار، مشيرًا إلى أنَّ هذه العمليات تتمّ بصورة دورية، ولها ضرورة لإزالة الفروع الجافة أو المتشابكة للسماح للضوء للوصول لقلب الشجرة.

لا يوجد أي قطع للأشجار في «المريلاند»

وواصل: «عمليات التقليم ليست قطع للأشجار بشكل كلي، وإنما هي عملية دورية تتمّ سنويًا قبل مواسم النمو للسماح للشجرة بالتزايد في الأفرع الخضراء، وتأكّدت لجنة وزارة البيئة الخاصة بالتحقق مما تمّ تداوله؛ من عدم وجود أي قطع للأشجار في الحديقة، وعند حدوث أي قطع للأشجار يكون واضح في مكانها، ولم يظهر أي علامات في حديقة المريلاند لقطع الأشجار».